Премия российской версии международного журнала GQ «Человек года» ежегодно вручается за выдающиеся достижения в различных сферах.

Журнал GQ объявил номинантов своей ежегодной престижной премии «Человек года» - EMIN стал номинантом на данную премию в категории «Бизнесмен года», где за награду также борются бизнесмены Владислав Филев, Михаил Гуцериев, Дмитрий Гришин и Сергей Галицкий.

Голосование открыто на сайте журнала GQ и доступно по ссылке - победители будут выбраны в сентябре 2017 года.

Напомним, что в 2016 году GQ назвал EMIN’a «Самым стильным музыкантом».

Ф.В, Г.Р.