Народный артист России, бакинец Эммануил Виторган станет очередным героем программы Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион».

Эфир программы состоится 3 июня, однако российские СМИ уже пишут о сенсационном признании актера, сделанном им во время съемок «Секрета на миллион» - 77летний актер в скором времени вновь станет отцом.

Как сообщает сайт Woman.ru, в передаче Э.Виторган снялся в программе вместе с третьей женой - 55-летней Ириной Млодик – и супруги объявили, что скоро в их семье станет на одного маленького Виторгана больше.

Отметим, что у Э.Виторгана двое детей от предыдущих браков – дочь Ксения и сын Максим.

Ф.В., Э.Т.