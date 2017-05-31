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Шоу-Бизнес

Актриса Пярвин Абиева расплакалась в эфире «Maşın» шоу – ФОТО 31.05.2017 11:40

28 мая на телеканале ATV был дан старт одному из самых популярных проектов на азербайджанском ТВ – шоу «Maşın», автором и ведущим которого является заслуженный артист, азербайджанский шоумен №1 Мурад Дадашов.

В этот раз в шоу принимают участие азербайджанские знаменитости, часть из которых уже участвовала ранее в проекте, а часть появилась в шоу «Maşın» впервые.

Впервые в очередном сезоне скандального телевизионного проекта за автомобиль борется актриса Пярвин Абиева, которая не смогла сдержать переполняющих ее эмоций и расплакалась в прямом эфире.

Причиной слез актрисы стал возможный уход из проекта ее друга – режиссера Кянана М.М., именно его намеревался удалить из игры актер Сабухи Ханларов, но, не сумев набрать смс-голоса телезрителей, покинул проект сам.

Ф.В, Г.Р.

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