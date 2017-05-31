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Шоу-Бизнес

Бурак Озчивит вступился за Фахрию Эвджен, «провалившуюся» в Каннах – ФОТО 31.05.2017 11:00

Как ранее сообщал 1news.az, одна из самых красивых турецких актрис Фахрия Эвджен оказалась незамеченной со стороны мировых СМИ на международном кинофестивале в Каннах, завершившемся на днях.

Ф.Эвджен приняла участие в премьерном показе фильма «Истории семьи Майровиц» - появившейся на красной фестивальной дорожке в преддверии показа Ф.Эвджен не удалось привлечь внимание мировых СМИ, проигнорировавших актрису и занятых съемками и интервью с другими селебрити.

Это уже второй провал турецкой звезды в Каннах, в прошлом году возлюбленной Бурака Озчивита также не удалось оказаться в центре внимания западных СМИ и фотографов, проигнорировавших турецкую красавицу.

Сама Ф.Эвджен никак не комментирует в турецких СМИ сложившуюся ситуацию, в то время как ее будущий супруг - актер Бурак Озчивит вступился за любимую девушку, о «провале» которой в Каннах написали не только все ведущие издания Турции, но и пользователи социальных сетей, обрушившиеся на актрису с критикой.

«В лице Фахрии Эвджен в Каннах были представлены современные турецкие актеры, которых она представила отлично», - заявил в интервью Haber Turk Бурак Озчивит, отметив красоту и образ будущей супруги на красной фестивальной дорожке.

Напомним, что свадьба одной из самых красивых пар турецкого кино состоится в Стамбуле 29 июня.

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Ф.В, Г.Р.

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