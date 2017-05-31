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Шоу-Бизнес

Равшана Куркова: «Баку - фантастический, красивый, вкусный, интеллигентный город» - ФОТО 31.05.2017 22:00

Звезда российского кинематографа Равшана Куркова поделилась своими впечатлениями о столице Азербайджана с сайтом «Баку-Москва».

«Баку - фантастический, красивый, вкусный, интеллигентный город. Я влюблена в Баку. Меня поразила эклектика маленьких европейских улочек, старинные мечети. Правда, была в нем больше десяти лет назад, когда снималась в кинокартине «Три девушки». С большой теплотой вспоминаю эти два месяца.

Запомнила розовое озеро Масазыр: кристаллы огромного размера и невероятной красоты. Каспийское море изумрудного цвета. Передавайте от меня привет Баку!» - отмечает Р.Куркова в интервью сайту «Баку-Москва».

Равшана Куркова - российская актриса театра и кино, модель, продюсер, широкую известность получила после выхода в 2009 году на телеканале ТНТ молодежного телесериала «Барвиха», где она снялась в роли «королевы школы» — Анжелы Конкуловой.

Снималась в фильмах и сериалах: «Мертвые дочери», «На краю стою», «Мамы», «Про любовь», «Остров ненужных людей», «Уральская кружевница» и др.

Ф.В, Г.Р.

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