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Шоу-Бизнес

Похудевшая после родов на 20 кг телеведущая Гюнель Гумбатова в объективе Руслана Набиева – ФОТО 31.05.2017 20:24

Представляем читателям 1news.az кадры из новой фотосъемки теле- и радиоведущей Гюнель Гумбатовой, сбросившей после рождения дочери 20 кг.

В течение года после рождения дочери Джозефин Г.Гумбатова боролась с лишним весом и выиграла в этой битве – после родов она весила 72 кг, сегодня вес молодой мамы составляет 52 кг. Отметим, что телеведущая замужем за гражданином США, выходцем из Средней Азии инженером-программистом Фирузом Солиевым.

«Себя нужно любить любой вне зависимости от веса, я поставила перед собой цель и шла к ней, но и веся 72 кг, я была счастлива. Правильное здоровое питание, массаж и пилатес – вот, что помогло мне похудеть», - рассказывает Г.Гумбатова, чья фотография «до» и «после» похудения вызвала положительный резонанс.

После рождения дочери Гюнель Гумбатова отдалилась от теле- и радиоэфиров, полностью посвятив себя дочери и семье, но не исключено, что в скором времени телеведущая вновь появится в эфире на одном из телеканалов.

В данный момент она увлечена fashion дизайном и уже создала свою первую капсульную коллекцию модной женской одежды, в образах из которой, сбросив 20 кг, предстала в объективе фотографа Руслана Набиева.   

Ф.В, Г.Р.

Фото: Руслан Набиев, Instagram by @gunelhumbetova

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