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Шоу-Бизнес

EMIN завершил тур по США – ФОТО – ВИДЕО 31.05.2017 19:50

Вчера очередным аншлагом в Чикаго завершился первый сольный тур EMIN’а в США. Артиста ждали 5 городов, 6 концертов, настоящие солд-ауты и встреча с любимой публикой !

Первым городом тура стал Майами, где прошло сразу два концерта, затем артист и его команда дали концерты в Хартфорде (Коннектикут), Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и, наконец, Чикаго!

EMIN подготовил для своих зрителей эксклюзивную программу, исполнив лучшие англоязычные треки, а также русские хиты: «Забыть тебя», «Начистоту», АМОР, Good Love, Boomerang, Miss America и etc.

Особенными концертами тура стали шоу в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, где специальными гостями вечера были легендарные музыканты: продюсер и хитмейкер Дэвид Фостер, обладатель 16 «Грэмми», и гитарист Найл Роджерс, известный во всем мире своей работой с группой Daft Pank - Get Lucky. Стоит отметить, что последний гость также присоединился к EMIN’у на концерте в своем родном городе Хартфорде.

В рамках тура на одной сцене с EMIN’ом также сыграл Крис Ботти, чье появление стало настоящим сюрпризом. Самого известного трубача в мире пригласил в Нью-Йорке Дэвид Фостер. Крис появился на сцене известного Линкольн- центра во время исполнения легендарной песни Джо Кокера You are so beautiful и подарил зрителям  свою невероятную музыку. Успех Нью-Йорка повторил и Лос-Анджелес, собрав полный зал! Специальным гостем в солнечном городе стал очень талантливый исполнитель с тяжелой судьбой Эммануэль Келли, покоривший судей известного музыкального проекта "Х-фактор".

В рамках тура EMIN успел пообщаться с американской прессой и дать интервью для телеканала NBC, популярных газет New Yorker и Chicago Tribune Magazine.

«Я очень благодарен моим зрителям, тем, кто пришел впервые или давно слушает меня. Эти концерты стали одними из самых ярких в моей жизни. Спасибо моим гостям, это большая честь и опыт стоять на сцене вместе с такими музыкантами, как Дэвид Фостер, Найл Роджерс, Крис Ботти…Сегодня я очень счастлив», - поделился EMIN своими впечатлениями о туре.

С.З., И.А.

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