Российские СМИ сообщают, что популярная российская и грузинская певица, солистка группы «А-Студио» Кети Топурия рассталась с мужем Львом Гейхманом.

Поклонники 30-летней знаменитости расстроились, ведь все до сих пор помнят красивую свадьбу пары и их совместные счастливые фотографии в соцсетях (новых, кстати, уже давно нет в микроблоге знаменитости).

Что стало причиной развода артистки и 43-летнего бизнесмена, пока не сообщается, но есть несколько предположений: частые командировки супруга певицы в США и измена Кети Топурии с рэпером Гуфом, которых заметили вместе на отдыхе в Таиланде в январе этого года. Однако оба артиста сразу же опровергли информацию о любовных отношениях.

Топурия и Гейхман воспитывают двухлетнюю дочь Оливию.

Spletnik.ru