Сольный концерт популярного азербайджанского певца Хайяма Нисанова состоялся в Master Theater в нью-йоркском районе Бруклин.

«Мое выступление в США состоялось при поддержке Министерства культуры и туризма Азербайджана. В Master Theater я со своим музыкальным коллективом и скрипачом Джейхуном Исмайловым представил полуторачасовую концертную программу, в которую вошли как азербайджанские народные песни, так и эстрадные произведения. Рад, что публика, присутствовавшая на концерте, встретила меня очень тепло», - рассказывает в интервью 1news.az Хайям Нисанов.

Отметим, что сольный концерт Х.Нисанова прошел в рамках Международного фестиваля кавказского наследия.

Ф.В, Г.Р.

Фото: Valery Shpak