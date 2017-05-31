Долгое время народная артистка Азербайджана Эльмира Рагимова не появлялась в телевизионных эфирах и на мероприятиях и впервые после долгого отсутствия показалась на публике.

Снимок с Э.Рагимовой в социальной сети Instagram представил телеведущий и глава благотворительного фонда «Həyat» Нуран Гусейнов. Как оказалось, причина отсутствия народной артистки на ТВ кроется в ее болезни, о которой сама певица не особо распространяется и впервые подробно расскажет обо всем в эфире нового телевизионного проекта Н.Гусейнова «Həyat».

В комментарии к нижеприведенной фотографии, Н.Гусейнов также отмечает, что внук народной артистки также страдает тяжелой болезнью.

Эльмира Рагимова с 1956 является солисткой Азербайджанской государственной филармонии. В конце 50-х годов стала известной благодаря исполнению индийских песен.

Дважды была в Индии по приглашению Джавахарлала Неру (1957-59, 1961). Во время пребывания в Индии изучала индийские песни и танцы. Также в Индии она исполняла азербайджанские песни. В 60-х годах исполняла песни на гастролях по миру.

Ф.В, Г.Р.