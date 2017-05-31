Александр Панайотов, Егор Крид, Ирина Дубцова и другие новые участники фестиваля «Жара» - ФОТО

Список звездных гостей международного музыкального фестиваля «Жара» продолжает пополняться.

С 27 по 30 июля в столице Азербайджана на побережье Каспийского моря пройдет международный музыкальный фестиваль «Жара-2017», участниками которого станут звезды российской эстрады и популярные азербайджанские исполнители.

Организаторами «Жары» являются популярный исполнитель EMIN, заслуженный артист РФ Григорий Лепс и основатель Русского радио и премии «Золотой граммофон» Сергей Кожевников.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на страницу фестиваля в социальной сети Instagram (@zharafest), к списку участников фестиваля прибавились следующие популярные исполнители - Александр Панайотов, Егор Крид, Ирина Дубцова, Альбина Джанабаева, Александр Маршалл, Вахтанг, Бурито, Стас Пьеха.

Ф.В, Г.Р.