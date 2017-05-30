Звезда сериалов «Великолепный век» и «Королева ночи» актриса Мерьем Узерли стала главной героиней июньского номера турецкой версии международного глянцевого издания «ELLE», в интервью которому актриса рассказала о личной жизни, мужчине мечты, дружбе и своем понимании красоты.

«Ежедневно я открываю в любви для себя что-то новое, в этом не помогают мои предыдущие ошибки. Хочется, чтобы рядом был мужчина, с которым я пройду всю свою жизнь бок о бок. Поняла, что отношения изначально нужно строить на дружбе – она будет основой будущей любви. А что касается мужчины мечты – так это тот мужчина, кто находится в душевной гармонии с самим собой», - отмечает М.Узерли в интервью журналу «ELLE».

Рассказывая о своих романах, актриса заявляет следующее: «В отношениях с мужчинами я теряю голову, и что бы ни происходило, успокаиваю себя словами «любовь все исправит». Но происходит иначе и любовь ничего не решает. Любовь это чувство, которое может убить человека».

М.Узерли не считает себя красивой: «Смотря в зеркало, вижу обычного человека. Есть очень красивые женщины и мужчины, но я не вхожу в их число. Не полагаюсь на красоту, так как красота – это иллюзия».

Турецкая звезда отмечает, что очень дорожит своими друзьями: «Мои друзья – моя семья. Близких друзей у меня пятеро, мы дружим с раннего детства. Наша дружба крепкая и искренняя. Ради друзей я готова свернуть горы».

Говоря же о юности, М.Узерли подчеркивает, что в целом ни о чем не жалеет, отмечая: «Тогда мне не хватало смелости и уверенности в себе, будь я более уверенной в себе в те годы, возможно, все сложилось бы иначе».

Феликс Вишневецкий, Г.Р.