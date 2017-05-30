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Шоу-Бизнес

Аббас Багиров добавил мугама к хиту Леонида Агутина «Половина сердца» – ВИДЕО 30.05.2017 11:12

На свадьбе популярного исполнителя Хайяма Нисанова заслуженный артист Азербайджана Аббас Багиров спел дуэтом с заслуженным артистом России Леонидом Агутиным.

Во время свадьбы Х.Нисанова к исполняющему свой хит «Половина сердца» Леониду Агутину присоединился А.Багиров, придавший песне азербайджанский колорит, исполнив мугам, гармонично вписавшийся в хитовую композицию.

«Дуэт получился экспромтом и он удался. Я являюсь большим поклонником творчества Леонида Агутина», - отмечает А.Багиров, делясь видеороликом исполнения песни «Половина сердца» с заслуженным артистом России в социальной сети Instagram.

А хит «Оле-оле», также исполненный дуэтом с Л.Агутиным, А.Багиров синтезировал с азербайджанской песней – как это получилось, можно увидеть в ролике, приведенном для просмотра ниже.

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Ф.В, Г.Р. 

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