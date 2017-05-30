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Шоу-Бизнес

Ариана Гранде даст благотворительный концерт в Манчестере 30.05.2017 22:50

В Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» 4 июня пройдет благотворительный концерт, сборы с которого пойдут на помощь жертвам теракта 22 мая на концерте Арианы Гранде.

В концерте примут участие сама Ариана Гранде, Джастин Бибер, Coldplay, Майли Сайрус, Фаррелл Уильямс и другие исполнители.

Посетители концерта 22 мая, после которого произошел теракт, смогут посетить шоу бесплатно.

О намерении сыграть в Манчестере благотворительный концерт Ариана Гранде сообщила 26 мая.

22 мая в Манчестере возле зала, где закончился концерт Арианы Гранде, произошел взрыв. В результате погибли 22 человека, несколько десятков человек были ранены.

По версии следствия, взрыв устроил смертник — 22-летний сын мигрантов из Ливии Салман Абеди. Полиция считает, что за преступлением стоит террористическая сеть; в рамках расследования были арестованы 14 человек.

Meduza.io

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