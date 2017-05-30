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Шоу-Бизнес

Севда Алекперзаде спела дуэтом с американской певицей песню «Saçlarına gül düzüm» – ВИДЕО 30.05.2017 16:28

Заслуженная артистка Севда Алекперзаде осуществила совместный музыкальный проект с американской вокалисткой Габриэлой Стравелли.

Проект с участием азербайджанской и американской исполнительниц, приуроченный к 25-летию установления дипломатических отношений между Азербайджаном и США, показывает синтез музыкальных культур двух стран.

В рамках проекта С.Алекперзаде исполнила песню Адыля Бабирова «Saçlarına gül düzüm», а Г.Стравелли - композицию «When october goes». И если изначально каждая певица поет песню своей страны, то затем Г.Стравелли присоединяется к С.Алекперзаде и исполняет с ней «Saçlarına gül düzüm» на азербайджанском языке.

«Мне поступило предложения от посольства США в Азербайджане выступить на концерте, посвященном 25-летию установления дипломатических отношений, в дуэте с американской певицей Габриэлой Стравелли – так зародился интересный музыкальный международный проект, объединивший азербайджанскую и американскую культуры.

Песню «Saçlarına gül düzüm» уже давно считают народной, и она звучала в разных интерпретациях – мы же придали ей новое звучание, новые музыкальные джазовые краски. Аранжировал новую версию всеми любимой песни талантливый пианист Эльчин Ширинов – в проекте также приняли участие американские музыканты. Создание проекта проходило в очень теплой дружеской атмосфере, за что я благодарна сотрудникам посольства США в Азербайджане и Габриэле, всем сердцем полюбившей песню «Saçlarına gül düzüm». Спасибо всем, кто работал в данном проекте.

А как создавался проект, можно увидеть в мини-фильме, снятом режиссером, заслуженным деятелем искусств Ульвией Кенуль по идее моего друга Эльруза Фатиева», - рассказывает в интервью 1news.az заслуженная артистка Севда Алекперзаде.

Феликс Вишневецкий, Г.Р.

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