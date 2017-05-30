Популярный исполнитель EMIN стал гостем поместья легендарного певца Элвиса Пресли «Грейсланд», расположенного в Мемфисе.

«Для меня посещение «Грейсланда» особенный день жизни. Этот дом в 1957 году приобрел Элвис Пресли – я начал петь потому, что был влюблен в его музыку и наслаждаюсь, исполняя его песни на своих концертах. Я истинный его поклонник», - отмечает EMIN в социальной сети Instagram, делясь снимками, сделанными в поместье Э.Пресли, и благодаря его вдову Присциллу Пресли за посещение дома своего кумира и Девида Фостера за созданную для этого возможность.

В свою очередь многочисленные подписчики EMIN’а благодарят певца в социальной сети Instagram за виртуальную экскурсию по дому Элвиса Пресли.

Ф.В, Г.Р.

Фото: Instagram by @eminofficial