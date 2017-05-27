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Шоу-Бизнес

Актер Бен Стиллер разводится с женой после 17 лет брака 27.05.2017 08:00

Американский актер Бен Стиллер разводится с женой Кристин Тейлор после 17 лет брака.

Ою этом передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

"С неимоверной любовью и уважением друг к другу, проведя вместе 18 лет, мы приняли решение о разводе. Мы останемся преданными родителями и близкими друзьями. Нашим приоритетом останется дальнейшее воспитание детей", — приводит агентство их совместное заявление.

Стиллер и Тейлор состоят в браке с 2000 года, у них двое детей, они также вместе появлялись в фильмах "Вышибалы" (Dodgeball: A True Underdog Story), "Солдаты неудачи" (Tropic Thunder) и "Образцовый самец" (Zoolander).

РИА Новости

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