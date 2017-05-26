Как сообщает 1news.az со ссылкой на Wmj.ru, накануне в Сети появилась информация о том, что Дана Борисова, которая сейчас проходит курс лечения от наркозависимости, вышла на связь с журналистами и просит их помочь ей выбраться из клиники.

Российские СМИ распространили информацию о том, что телеведущая готова сама оплатить билеты из Таиланда в Москву, но проблема заключается в том, что у нее отобрали паспорт и насильно удерживают в клинике против ее воли.

На сообщения в Сети отреагировал ведущий программы «Пусть говорят» Андрей Малахов. Именно в эфире его передачи «Пусть говорят» мама Даны попросила помочь дочери избавиться от зависимости.

В своем Twitter телеведущий опубликовал фото, на котором запечатлена Дана – на кадре Борисова улыбается и выглядит отдохнувшей и посвежевшей.

«Для всех, кто думает, что Дану удерживают силой – свежее фото», - подписал А.Малахов снимок, на котором видно, что Д.Борисова идет на поправку.

Ф.В, Г.Р.