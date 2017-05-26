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Шоу-Бизнес

Ирина Шейк впервые вышла на подиум после рождения дочери – ФОТО 26.05.2017 14:52

Декретный отпуск для 31-летней Ирины Шейк, которая только в апреле родила дочку, закончился: супермодель официально вернулась и к светской жизни, и к работе на подиуме.

Так, вчера, 25 мая, в рамках ежегодного гала-вечера благотворительного фонда amfAR, который по традиции проходит на Лазурном побережье в дни фестиваля, И.Шейк не только блистала перед фотографами на красной дорожке, но и дефилировала перед гостями на показе.

На подиуме звезда появилась в платье греческого фасона с очень глубоким декольте, вызвав восторг гостей мероприятия.

Spletnik.ru

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