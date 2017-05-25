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Шоу-Бизнес

Ирина Шейк в откровенных платьях демонстрирует в Каннах идеальную фигуру после родов – ФОТО 25.05.2017 11:56

Российская супермодель Ирина Шейк, впервые вышедшая в свет после рождения дочери, продолжает принимать участие в мероприятиях, проходящих в рамках 70-го международного Каннского кинофестиваля.

Поразив всех идеальной послеродовой формой на премьере фильма «Хикари», супермодель продолжает с помощью откровенных платьев демонстрировать миру, что рождение дочери никак не сказалось на ее фигуре, а если и сказалось, то только и только в лучшую сторону.

Ниже приведены фотографии Ирины Шейк на фестивальной красной дорожке перед премьерой фильма Софии Копполы «Искушение» и вечеринке L’Oreal.

Напомним, что 21 марта Ирина Шейк и ее возлюбленный – голливудский актер Брэдли Купер впервые стали родителями, у звездной пары родилась дочь Леа, рождение которой ни модель, ни актер до сих пор никак не комментируют в СМИ.

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Ф.В, Г.Р.

Фото: The Sun, Dailymail.co.uk

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