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Шоу-Бизнес

«Первый канал» оштрафовали на 600 тысяч из-за песни «Темная ночь» - ВИДЕО 25.05.2017 15:48

Как сообщает 1news.az со ссылкой на «Московский комсомолец»», девятый арбитражный апелляционный суд Москвы постановил взыскать с «Первого канала» 600 тысяч рублей в качестве компенсации в пользу истца.

Истец настаивал, что «Первый канал» нарушил его права, незаконно использовав в передаче «Голос. Финал» 25 и 26 декабря 2015 года музыкальное произведение с текстом песни «Темная ночь» в переработанном виде — в новой аранжировке. Истцу тогда принадлежала исключительная лицензия на способы использования произведения в эфире.

В прошлом году иск компании к телевизионщикам с требованием миллиона рублей в качестве компенсации отклонил Арбитражный суд Москвы. «Первый канал» тогда доказывал, что речь идет не о переработке произведения. «Ответчик правомерно указал, что имело место только иное исполнение вживую, на слух отличающееся от оригинального», - говорилось в решении Арбитражного суда, которое теперь отменено апелляционной инстанцией.

Песня «Темная ночь» была написана в 1943 году для фильма «Два бойца» поэтом Владимиром Агатовым и композитором Никитой Богословским.

Ф.В, Г.Р.

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