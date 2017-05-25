Бывшие возлюбленные – турецкая актриса Мерьем Узерли и владелец яхт-клуба Алп Озджан – встретились на одном из светских мероприятий в рамках 70-го международного Каннского кинофестиваля.

Напомним, что актриса и бизнесмен сходились и расходились дважды, но турецкие СМИ и близкое к паре окружение не исключали возможность возобновления романтических отношений, однако, судя по публикации А.Озджана в социальной сети Instagram, роману пришел конец.

Делясь в соцсети снимком с М.Узерли, сделанным во время приватной вечеринки в Каннах, А.Озджан сопроводил фото хештегом #justfriends (просто друзья), тем самым положив конец слухам о возможном восстановлении отношений.

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Ф.В, Г.Р.