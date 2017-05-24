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Шоу-Бизнес

Названо имя самой сексуальной женщины 2017 года – ФОТО 24.05.2017 12:52

Мужской глянцевый журнал Maxim выбрал собственную «женщину года».

Первое место в рейтинге Maxim Hot 100 заняла племянница известного актера Алека Болдуина, 20-летняя модель Хейли Болдуин, которую и назвали самой сексуальной женщиной мира в 2017 году.

По этому поводу журнал выпустил специальный номер со своей героиней на обложке. Впрочем, список не обошелся без имен молодых и очень востребованных моделей — Беллы и Джиджи Хадид. Также в нем значатся имена Марго Робби, Кэти Перри, Зои Кравитц и Алисии Викандер — новой «Лары Крофт».

Хейли Болдуин – самая сексуальная женщина года по версии журнала Maxim

Ok-magazine.ru

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