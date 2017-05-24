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Шоу-Бизнес

Прошедшая без невесты свадьба Аббаса Багирова: как это было? – ФОТО 24.05.2017 12:12

23 мая в одном из столичных ресторанов прошла свадьба заслуженного артиста Азербайджана Аббаса Багирова.

Свадебное торжество состоялось в узком дружеском кругу – невеста не присутствовала на мероприятии, так как женская свадьба с ее участием прошла на днях в родном городе исполнителя – Гяндже.

Каких-либо подробностей о своей избраннице певец не раскрывает, отмечая в интервью  «Xəzər maqazin» следующее: «Женюсь по любви, родные одобрили мой выбор», а делясь в Instagram впечатлениями о прошедшей свадьбе, заслуженный артист пишет: «Прошел еще одни незабываемый день…».

На свадьбе присутствовали в основном мужчины, но поздравить певца пришли также некоторые представительницы азербайджанского шоу-бизнеса, в числе которых танцовщица Фатима Фаталиева, телеведущая Латафет Алекперова и другие.

Это второй брак заслуженного артиста, кадры со свадьбы которого представлены для просмотра ниже – отметим, что помимо торжеств в Гяндже и Баку, А.Багиров сыграет еще одну свадьбу, точная дата и место проведения которой станут известны в скором времени.

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Аббас Багиров играет свадьбу без присутствия невесты – ФОТО

Ф.В, Г.Р.

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