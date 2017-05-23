В сети презентован новый постер культового сериала «Игра престолов», седьмой сезон которого стартует на канале HBO 16 июля.

Главным героем анимированного постера, размещенного на всех официальных страницах проекта в социальных сетях, стал Ночной король и, судя по заявлениям команды, работающей над «Игрой престолов», он станет одним из ключевых персонажей предстоящего сезона.

Публикация от gameofthrones (@gameofthrones) Май 23 2017 в 10:30 PDT

В интервью Entertainment Weekly исполнительный продюсер сериала Брайан Когман отмечает следующее: «Есть белые ходоки и есть драконы, и когда они сойдутся, история пойдет туда, куда она пойдет».

Напомним, что ранее в сети была представлена серия новых кадров седьмого сезона, на одном из которых Дейенерис Таргариен восседает на спине огромного дракона.

Актер Кит Харрингтон, играющий в сериале роль Джона Сноу, говоря о новом сезоне в интервью Entertainment Weekly, заявил следующее: «Седьмой сезон отличается от предыдущих своим ускорением сюжета: происходит много столкновений и всего остального. Все развивается намного быстрее, чем мы привыкли. Теперь все иначе и очень волнительно».

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Ф.В, Г.Р.