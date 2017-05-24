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Шоу-Бизнес

49-летняя народная артистка Айгюн Байрамова впервые вышла замуж – ФОТО 24.05.2017 10:04

23 мая в одном из столичных отелей состоялась свадьба народной артистки Айгюн Байрамовой, избранником которой стал иранский бизнесмен 62-летний Ферамаз Гермруди.

Ф.Гермруди является официальным дистрибьютором в Иране одной из немецких автомобильных марок и, помимо бизнеса, увлекается музыкой, выступая с концертами по миру – с А.Байрамовой он познакомился на своем недавнем выступлении в Баку.

По слухам, свадебным подарком иранского бизнесмена супруге стали апартаменты в центре Баку стоимостью 2.000.000 манатов – для бизнесмена данный брак второй, а для А.Байрамовой, которой в августе исполнится 50 лет, – первый.

Как прошла свадьба Айгюн Байрамовой и Ферамаза Гермруди, можно увидеть на фото, приведенных ниже.

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Народная артистка Азербайджана впервые выходит замуж в 49 лет – ФОТО – ВИДЕО

Ф.В, Г.Р.

Фото: Instagram by @nadirqafarzade_official, @azer_suleymanli, @nazakatteymurova72

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