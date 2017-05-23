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Шоу-Бизнес

Откровенные наряды 71-летней Шер на церемонии Billboard произвели фурор - ФОТО 23.05.2017 09:15

Откровенные наряды 71-летней певицы Шер на церемонии вручения премии Billboard Music Awards произвели фурор: о них пишут и в СМИ, и в соцсетях.

Шер, удостоенная почетной премии, исполнила свои хиты Believe и If I Could Turn Back Time. Как передает People, сначала артистка вышла на сцену в светлом сверкающем наряде, а затем сменила его на черное трико и кожанку. Оба образа получились крайне откровенными в стиле Шер.

Mirror пишет, что Шер выступала практически обнаженной.

Это было первое выступление Шер на церемониях вручения за 15 лет.

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