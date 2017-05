Откровенные наряды 71-летней певицы Шер на церемонии вручения премии Billboard Music Awards произвели фурор: о них пишут и в СМИ, и в соцсетях.

Шер, удостоенная почетной премии, исполнила свои хиты Believe и If I Could Turn Back Time. Как передает People, сначала артистка вышла на сцену в светлом сверкающем наряде, а затем сменила его на черное трико и кожанку. Оба образа получились крайне откровенными в стиле Шер.

Mirror пишет, что Шер выступала практически обнаженной.

Это было первое выступление Шер на церемониях вручения за 15 лет.