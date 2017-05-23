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Шоу-Бизнес

Rilaya: «Уделяйте больше времени любимым людям, а не соцсетям» - ФОТО – ВИДЕО 23.05.2017 15:36

Певица Rilaya презентовала новый клип, снятый на песню «Mənə bax» заслуженным деятелем искусств, режиссером Ульвией Кенуль.

Автор песни «Mənə bax» - Исмаил Асадов, с которым Rilaya работает над своим дебютным альбомом, первым синглом которого стала ранее презентованная песня «Sən olmasan».

В клипе «Mənə bax» задействованы более 50 человек, среди которых актеры Натаван Эфендиева и Олег Амирбеков, «Мисс Азербайджан 2012» Айсель Манафова.

Над стилем певицы в новом клипе работала дизайнер Фидан Осман.

По словам исполнительницы, песня и клип содержат в себе социальный посыл и призывают проводить время, не зависая в социальных сетях, а рядом с дорогими и родными людьми.

«Уделяйте больше времени любимым людям, а не соцсетям», - отмечает в интервью 1news.az Rilaya.

Ниже приведен фоторепортаж со съемок клипа «Mənə bax».

Ф.В, Г.Р.

Фото: Эко Агаларов 

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