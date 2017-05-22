Green Card - это документ, который дает право постоянно жить в Америке.

Получить грин-карту можно несколькими способами, в том числе выиграть в лотерее, которая официально проводится Государственным департаментом США один раз в год.

Цель лотереи — привлечение активных иммигрантов и поддержание многонациональности населения США. Участвовать в лотерее могут уроженцы большинства стран мира, в т.ч. всех республик бывшего СССР.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo.az, в числе победителей лотереи, результаты которой были объявлены на днях, есть и представители азербайджанского шоу-бизнеса – экс-солист группы «Dəyirman», рэпер Эльмир Магеррамов (L-Mir) и популярный исполнитель Элариз Мамедоглу.

Отметим, что результаты лотереи были объявлены на днях, с полным списком победителей можно ознакомиться, пройдя по ссылке.

Эльмир Магеррамов

Элариз Мамедоглу

Ф.В, Г.Р.