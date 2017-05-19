Главная звезда сериалов «Великолепный век» и «Королева ночи» актриса Мерьем Узерли стала гостьей международного кинофестиваля в Каннах, стартовавшего 17 мая.
Турецкая звезда успела засветиться на красной фестивальной дорожке, а также посетить ряд приватных мероприятий, проходящих в рамках кинофестиваля, где пересекалась со всемирно известными актерами – Уиллом Смитом, Эдрианом Броуди, Адамом Сендлером, снимки с которыми разместила в социальной сети Instagram.
Как М.Узерли проводит время в Каннах, можно увидеть на фотографиях, приведенных для просмотра ниже.
Ф.В, Г.Р.