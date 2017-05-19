Главная звезда сериалов «Великолепный век» и «Королева ночи» актриса Мерьем Узерли стала гостьей международного кинофестиваля в Каннах, стартовавшего 17 мая.

Турецкая звезда успела засветиться на красной фестивальной дорожке, а также посетить ряд приватных мероприятий, проходящих в рамках кинофестиваля, где пересекалась со всемирно известными актерами – Уиллом Смитом, Эдрианом Броуди, Адамом Сендлером, снимки с которыми разместила в социальной сети Instagram.

Как М.Узерли проводит время в Каннах, можно увидеть на фотографиях, приведенных для просмотра ниже.

Публикация от meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem) Май 19 2017 в 9:13 PDT

Публикация от meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem) Май 21 2017 в 8:24 PDT

Публикация от meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem) Май 20 2017 в 2:28 PDT

Публикация от meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem) Май 19 2017 в 3:30 PDT

Публикация от meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem) Май 20 2017 в 3:37 PDT

Публикация от meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem) Май 20 2017 в 4:22 PDT

Публикация от meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem) Май 20 2017 в 6:05 PDT

Публикация от meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem) Май 20 2017 в 9:38 PDT

Публикация от meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem) Май 20 2017 в 7:14 PDT

Публикация от meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem) Май 21 2017 в 7:49 PDT

Публикация от meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem) Май 21 2017 в 7:59 PDT

Публикация от meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem) Май 21 2017 в 8:13 PDT

Ф.В, Г.Р.