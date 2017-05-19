Келагаи, будучи старинным шелковым платком, на протяжении более трех веков являвшемся неотъемлемым элементом традиционных женских костюмов в Азербайджане, и сегодня остается довольно востребованным аксессуаром у современных женщин.

​Носить келагаи можно совершенно по-разному – он замечательно подходит как для особых случаев, так и дополняет ежедневный образ, а изобилие цветов позволяет каждой представительнице женского пола быть уникальной в своем роде и в то же время отдавать дань древним традициям своей страны.

В связи с проведением в Баку Игр исламской солидарности и в преддверии Дня Республики национальный бренд «Azerbaijan Kelagayi» подготовил яркую фотосессию с представителями различных творческих профессий, попросив каждого из них ответить на вопрос: «Почему я выбираю келагаи?»

Что же представляет собой этот красивейший платок, окутанный таинством, и какие вызывает эмоции не только у наших прекрасных дам, но и у мужчин, которые предпочитают дарить своим любимым женщинам келагаи, можно прочитать ниже.

Гюнель Анаргызы, писатель, публицист, руководитель и учредитель клуба «P?nc?r?»

- Келагаи для меня – национальный атрибут, прекрасный аксессуар, который носили наши бабушки и даже прабабушки. Платок, символизирующий мир. Во время войн женщины бросали свои платки между воюющими сторонами и останавливали кровопролитие. Символ благополучия на земле. Чистота. Целомудрие.

В то же время, этот яркий аксессуар необходим каждой девушке. Не представляю наших дам без келагаи в гардеробе. Тем более, сегодня такое разнообразие расцветок. Разные орнаменты, нежный шелковый материал. В наши дни келагаи, конечно, также модернизируется, как и все вокруг. Появляются новые орнаменты и узоры. Однако он не теряет своей особенности. Он вдохновляет дизайнеров, орнаменты келагаи используют в живописи. Думаю, келагаи будет жить вечно!

Гюльнара Халилова, модельер-дизайнер, доктор философии по искусствоведению, руководитель Центра национальной одежды

Меня всегда манили келагаи своим мистицизмом и энергетикой, и как дизайнер могу сказать, что они подчеркивают женскую красоту. Этот модный атрибут на все случаи жизни сделает вас еще прекраснее, олицетворяя вашу национальную принадлежность и одновременно наделяя индивидуальностью. Я очень люблю носить келагаи, воспринимая его как дыхание нашей истории. Часто использую эти шелковые платки как элемент традиционной и современной одежды. Уверена, нашим келагаи уготовано жить долго!

Наргиз Джалилова, телеведущая, заслуженная артистка Азербайджана

Я – телеведущая. Следовать моде – неотъемлемая часть жизни каждого человека, который работает на сцене. Но в отличие от других, у меня есть во всем определенная мера: в выборе и нарядов, и аксессуаров, и золотых украшений.

Келагаи для меня – не просто часть гардероба. Он особенен, это вечная память, ведь он живет не одно столетие, а передается от поколения поколению. Недаром почти в каждой азербайджанской семье есть реликвия в виде келагаи, доставшаяся от бабушки или прабабушки. Когда мы носим эти шелковые платки, мы ощущаем связь с близкими, потому что они подобны шкатулке с воспоминаниями. У меня хранятся два келагаи от бабушки и мне они очень дороги.

Энвер Садыгов, музыкант, народный артист Азербайджана, руководитель известной группы «Гайтагы»

- Все мы знакомы с келагаи с детства, ведь их носили наши бабушки. Келагаи являлся одним из важных элементов традиционного женского образа. А потом почему-то перестали носить этот головной убор.

Вы обратили внимание, как наши женщины в келагаи становятся еще прекраснее? Знаете, иногда мне даже кажется, что каждый орнамент в нем имеет волшебную силу... Я с удовольствием дарю нашим сестрам, дочерям келагаи, потому что он прибавляет им красоты.

Нармина Мамедзаде, писатель, поэтесса, публицист, член Союза писателей Азербайджана, лауреат премии «Золотое перо»

- Каждому из нас хоть раз в жизни хотелось очутиться в сказке. Я не исключение. Мне хотелось почувствовать себя восточной принцессой с тюрбаном на голове, старинными украшениями и мечтательной улыбкой. Стоило мне надеть национальный платок келагаи, как мечта воплотилась в реальность. Не верите? Попробуйте и вы окажетесь рядом, в той самой сказке, где аромат пряностей пленит, блеск и краски тканей очаровывают, а сами платки уносят в прошлое, где каждая девушка может стать принцессой.

Эльнара Нахмедова, директор сети салонов «Beauttech»

- Келагаи для меня – символ национальной женственности, дань традициям. Это та деталь, которой ты всегда можешь подчеркнуть причастность к своей культуре. Плюс ко всему – невероятное качество и красота шелка.

Аббас Багиров, певец, заслуженный артист Азербайджана

- Наши бабушки носили келагаи и как же мило они в них смотрелись! Келагаи можно считать символом нежности, это наше национальное наследие и достояние... Моей бабушке 90 лет – она и сейчас носит келагаи. Однажды купил ей за границей дорогой платок и был уверен, что ей очень понравится. Знаете, что она сказала? «Если есть возможность, купи мне, пожалуйста, келагаи...» И с тех пор я выбираю в подарок только эти шелковые платки, потому что хочу, чтобы наши прекрасные женщины продолжали традиции нашей страны. Ведь келагаи только дополняют их красоту. Думаю, никакие дорогие бренды, как, например, Louis Vuitton, Gucci, Chanel или любые другие никогда не заменят наши родные келагаи.

Нигяр Намазова, генеральный директор представительства «Frey Wille» в Азербайджане

- Келагаи прекрасно сочетается с нашими украшениями, которые являются произведениями искусства. Их создание таит в себе философию и историю разных народов. Каждое изделие несет в себе послание. Такие украшения существуют вне времени и не подвержены модным тенденциям. Дизайнеры «FREYWILLE» придают первоочередное значение каждой детали дизайна, устанавливая ее происхождение как можно более точно, чтобы соответствовать высоким требованиям художественной аутентичности.

Лейла Новрузова, вице-президент по кадрам региона Азербайджан-Грузия-Турция компании ВР, возглавляет Комитет Американской Торговой Палаты (AmCham) в Азербайджане по кадрам и трудовым вопросам

- В свободное от работы время я рисую картины, используя много ярких красок. Моя любовь к краскам и жизненное кредо «добавлять цвет в каждый день» объясняет мое восхищение келагаи. Эти платки ассоциируется у меня с весной, с Новруз байрамы, с солнцем – наверное, поэтому я и выбрала для фотографии именно этот солнечный цвет.

Эмиль Афрасияб, пианист, джазмен, композитор, заслуженный артист Азербайджана, посол доброй воли UNICEF, артист мира UNESCO

Келагаи – это замечательный подарок женщине. В них они прекрасны и нежны как сами платки. Уверен, что келагаи есть в каждой семье. А как же иначе – ведь они передаются от поколения к поколению. Бабушки передают внучкам, свекрови - невесткам, а те, в свою очередь, своим невесткам или дочерям... Мы должны беречь свои традиции, обычаи и историю. Хочу, чтобы традиция носить келагаи жила вечно, и чтобы весь мир узнал о нашей шелковой красоте.

Наиля Алиева, певица и актриса. Финалистка конкурса «Одлар Юрду», снискавшая широкую популярность в 90-х годах

- Для меня келагаи – это, прежде всего, красота и женственность. В современном мире очень важен национальный колорит. Келагаи в сочетании с модой наших дней придают уникальную возможность прикоснуться к истории наших предков.

Джемма Искендер, специалист в области PRи маркетинга, учредитель «JA PR& Consulting», «JA lifestyle journal» и «JA bouquetcakes»

- Келагаи для меня – это единение с культурой моего народа, его традициями и наследием. Нация становится богаче, когда она сохраняет самые лучшие и сокровенные атрибуты своей многовековой истории, и мы вправе гордиться этим. Келагаи – прекрасный аксессуар для любой современной, самодостаточной женщины. В моем гардеробе имеются келагаи различных цветов и рисунков, и я подбираю их под свое настроение. Уверена, что в скором времени он покорит сердца многих мировых знаменитостей и законодателей трендов.

Фахранда Гасанзаде, основатель и генеральный менеджер компании «ArtiShok», автор кулинарного блога «GreenGazan», посол мира при ООН, основатель НПО «Альянс в поддержку туризма и национальной кухни»

- Носить келагаи – это искусство, философия, потому что это не просто шелковый платок. Келагаи – наша история, которая передается из поколения в поколение, от матерей, бабушек и прабабушек. К сожалению, за последнее столетие, когда келагаи считался исключительно принадлежностью сельских и религиозных женщин, культура ношения этого головного убора оказалась почти утрачена в 80-х, 90-х и начале 2000.

Сейчас почти у каждой представительницы женского пола есть келагаи. У некоторых несколько десятков, у других всего один, а у меня их 13 штук. Для меня носить келагаи – это значит быть особенной, элегантной, стильной и женственной. Я ношу его с вечерними платьями и джинсами, каждый день и на самые важные встречи, могу бросить на плечи, завязать узлом, украсить сумку или собрать чалму.

Келагаи – это беспроигрышный подарок на все времена и на все случаи жизни, поэтому я люблю дарить его знакомым и друзьям, проживающим за рубежом.

Наида Аббасова, возглавляет британскую образовательную компанию «Education and Training International» в Азербайджане. Соавтор проекта «Нобели и Бакинская нефть» и книги «Азербайджанская нефть»

- Почему я выбираю келагаи? Они будоражат во мне прекрасные, добрые воспоминания… Моей бабушке уже 100 лет, а она до сих пор носит келагаи. У нее есть только три цвета: белый, черный и бежевый – соганы (цвет лука) и она до сих пор их бережно достает из шкафа, чтобы надеть. А я, когда была маленькой, доставала их не так бережно, как моя бабушка, а быстро, чтобы никто не увидел, с огромным желанием сразу же оказаться перед зеркалом…

Однажды я спросила: «N?n?, а почему именно этот келагаи ты надеваешь сегодня?», и она ответила, что каждый келагаи имеет свое назначение: «Когда случилось что-нибудь приятное или погода благоволит – носят светлые платки, особенно, белый, а если произошли печальные события или погода не позволяет носить светлые тона, носим черный. В келагаи мне всегда уютно».

Эльчин Алиев, архитектор, доктор искусствоведения, профессор. Автор многих книг об архитектуре Баку и Азербайджана

- Почему мне нравится келагаи? Попытаюсь объяснить... Миром движет любовь – именно она толкает нас, мужчин, на свершения и подвиги, посвященные любимым женщинам. На что только мы ни готовы пойти ради вас! Ведь именно вы помогаете нам принимать в жизни правильные решения, если учитывать, что надо послушать близкого человека и поступить... ровно наоборот (улыбается). Поэтому мы всегда выбираем для вас особенные подарки, как например эти прекрасные келагаи.

Натаван Алиева, дизайнер одежды, владелица галереи «Natavan» в Ичери шехер, владелица школы моды «Fashion School by Natavan»

- Я коллекционирую национальную одежду 19 века, и у меня в коллекции есть более 50 келагаи, причем почти у всех разные узоры и размеры.

Белый келагаи называется Наргизэлэн и относится к концу XIX века. Среди многочисленных видов келагаи он является одним из знаменитых и к тому же редких, так как имеет бахрому. Раскрашенный келагаи называется ХиляКелагаи и относится к началу ХХ века. Оба шекинские. Я люблю эти шелковые платки, поэтому не только ношу сама, но и преподношу в качестве подарка своим друзьям.

Ильгар Аббасов, графический дизайнер

- Учитывая мою профессию, мне нравится находить особый ритм в создании гармоничной и эффективной визуально-коммуникативной среды. Люблю минимализм в дизайне, и не имеет значения, в какой сфере он используется, основное его качество остается неизменным — великолепное сочетании формы и функциональности.

Считаю, что одним из ярких проявлений креативного дизайна является келагаи – шелковый платок, неповторимый элемент азербайджанского национального женского костюма. С абсолютной уверенностью могу сказать, что келагаи будет всегда в моде благодаря своему этническому рисунку.

Когда мы дарим женщине келагаи, мы тем самым бережно относимся к традициям и культуре своего народа и проявляем бережное и нежное отношение к Женщине. Такой подарок она будет носить всегда…

Фарид Алекперов, художник, основатель первого в республике частного музея неоновой росписи «Farhouse Art Museum»

- Я свето-художник. Это новое направление в живописи. Синтез искусства и новых технологий создает подобный эффект волшебства, предоставляя возможность вернуться в детство, в ту пору, когда мы верили в чудо. Даже надпись при входе в мой музей гласит: «Человек, неверующий в чудо, не найдет дорогу к этому дому».

Келагаи же – это древнее искусство работы по шелку. Секрет мастерства передается из поколения в поколение сотни лет, позволяя нынешнему поколению прикоснуться к нашей истории.

Меня всегда пленили орнаменты в келагаи. В 2010 году в городе Гайарт, который является побратимом с Шамахой, на границе Франции и Швейцарии, я участвовал в выставке, где изобразил узоры келагаи из неона. Это было незабываемо. Я считаю, что келагаи – это кладезь для вдохновения творческого человека. Там есть все, что нужно художнику – глубокая философия, культура, краски и мистика.

Ниджат Мамедов, дизайнер-ювелир, креативный директор ювелирного бренда «Butali»

На создание коллекции «Butali-Minali» меня вдохновил именно келагаи. Это – часть нашей культуры и истории, и мне всегда был интересен смысл каждого символа в келагаи.

Я часто дарю дамам эти платки. В наши дни, как и в прошлые времена, сложно вообразить себе женщину без украшений. Меняется мода, но интерес к аутентичным традициям только возрастает. Бренд Butali не просто способствует возрождению национального ювелирного искусства, но и делает его доступным для всех. Изделия наши делаются в основном из серебра и покрываются позолотой. Каждая женщина может прикоснуться к национальным традициям и истории, по-настоящему ощутить силу родной земли и почувствовать поддержку удивительной символики украшений. Думаю, женщинам приятно ощущать себя красавицами, накинув на плечи келагаи и красиво позвякивая пиале-зенг!

Напоследок выражаем благодарность Baku Boulevard Hotel за предоставление места для проведения съемок.

Отметим, что приобрести эти красивейшие платки можно по адресу: Бутик «Azerbaijankelagayi», Park Bulvar Shopping Mall (пр.Нефтчиляр, 78), 1 этаж. Время работы: 11.00-22.00

Тел: +99450 2180703

Instagram: @azerbaijankelagayi

FB: Azerbaijan Kelagayi

Текст: Лейла Мамедова

Фото: Надежда Джавад