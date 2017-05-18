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Шоу-Бизнес

Участница фестиваля «Зима» презентовала дебютный клип, снятый в Вене – ВИДЕО 18.05.2017 17:08

13-летняя певица и композитор Сабина Бейли родилась в Баку - девушка интересуется музыкой с четырехлетнего возраста и уже начала создавать свои собственные песни.

Поклонница поп-музыки, юная исполнительница черпает вдохновение из песен Джастина Бибера, Кристины Агилеры, Арианы Гранде, Джеймса Артура и других популярных певцов.

Сабина Бейли окончила музыкальную школу по классу фортепиано, участвовала в конкурсе «The Voice kids Türkiyə» и детском фестивале эстрадной песни «Зима», после чего ее заметили европейские продюсеры, результатом чего стал нижеприведенный клип, съемки которого прошли в столице Австрии. 

Песня в стиле поп-музыки «Ready for tonight» была записана и спродюсирована в Вене – автор музыки и аранжировки - европейский музыкальный продюсер Ави Бенеди, текст написан самой исполнительницей, подчеркивающей, что ее песня о подростковой любви и выражении чувств.

Трек «Ready for tonight» теперь можно послушать на всех крупных музыкальных платформах мира: iTunes, Spotify, Amazon, Google Play.

Ф.В, Г.Р. 

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