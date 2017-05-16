Пранкер Виталий Седюк, снявший в прямом эфире штаны во время выступления украинской певицы Джамалы на конкурсе «Евровидение 2017», объяснил свой поступок.

«Я люблю Джамалу, мне нравится ее творчество. Если бы это было на Западе, во время выступления Бейонсе или Минаж, я бы таким способом повысил рейтинг продаж этой песни. Я сделал ей одолжение. Ничего не имею против певицы, но «Евровидение» — это слава на один год, а теперь о ней будут долго помнить», - цитирует В.Седюка Lenta.ru.

Ранее в понедельник Днепровский суд Киева избрал Седюку меру пресечения в виде личного обязательства, мужчину отпустили из СИЗО. В отношении 28-летнего Седюка возбуждено дело по части 3 статьи 296 УК Украины о хулиганстве с отягчающими обстоятельствами (оказывал сопротивление при задержании) - ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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Ф.В, Г.Р.