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Шоу-Бизнес

Участники фестиваля «Зима» в проекте «Ölkəmizi tanıyaq» - ВИДЕО 16.05.2017 13:39

Представляем читателям 1news.az клип на песню «Ölkəmizi tanıyaq», исполненную участниками детского музыкального фестиваля эстрадной песни «Зима» в рамках одноименного государственного проекта.

Проект «Ölkəmizi tanıyaq» («Узнаем свою страну») был создан по инициативе Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Детям старших классов представилась возможность отправиться в ознакомительные туры в регионы Азербайджана, а из регионов в столицу нашей страны - Баку, в ходе которых учащиеся имели возможность получить всю необходимую информацию о культуре, наследии и успехах страны. Отметим, что такой возможности удостаиваются только отличники учебы.

Специально для данного проекта композитором Айтен Исмихановой была создана песня «Ölkəmizi tanıyaq», она же является и автором слов. Композиция была исполнена конкурсантами детского музыкального фестиваля эстрадной песни «Зима» и учащимися музыкальной школы №3 имени Джовдета Гаджиева.

На песню «Ölkəmizi tanıyaq» заслуженным деятелем искусств, режиссером Ульвией Кенуль был снят клип, съемки которого прошли в регионах и столице Азербайджана.

В работе над записью песни приняла участие заслуженная артистка Украины, педагог по вокалу Римма Шаповалова – аранжировал композицию «Ölkəmizi tanıyaq» Гиви Усенашвили.

Ф.В, Г.Р.

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