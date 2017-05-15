В эфире Первого канала России состоялся эфир первой игры четвертьфинала Высшей Лиги с участием команды «Сборная Баку».

Команда показала достойное выступление, что подчеркнули члены жюри, в том числе известный российский продюсер, сценарист и комедийный актер Семен Слепаков, который особенно отметил музыкальные данные азербайджанской команды, однако, по итогам игры, не смогла пробиться в полуфинал.

«Конечно, это не совсем тот результат, который мы ждали от «Сборной Баку» в этом сезоне. Но для нашей молодой команды, и в целом, для всей азербайджанской молодежи это большой успех. Не будем забывать, что отечественный КВН за последние годы поднялся из небытия и забвения. Неслучайно, те, кого стали уже порядком забывать, вновь вспомнили свои истоки. При всем желании ребятам не удалось прыгнуть выше головы. Но мы верим, что главные победы еще впереди», - отмечает заместитель руководителя Азербайджанского Клуба веселых и находчивых Джавид Шахбазбеков.

Он также отметил, что КВНщики продолжают прибавлять от игры к игре и подчеркнул, что сегодня в Азербайджане подрастает безумно талантливая смена: «Мы горды тем, что в Баку уже выступает не один десяток местных команд. Наши концерты КВН уже стали одними из самых успешных юмористических проектов в стране, в зале всегда полный аншлаг. В этом году нас ждет еще много проектов и мероприятий, в том числе и на Первом российском канале».

Напомним, что последний раз в Высшей Лиги Азербайджан был представлен в далеком 1993 году.

Так, «Сборная Баку» уже начала подготовку к Международному фестивалю «Голосящий КиВиН», который пройдет в Светлогорске 21-23 июля. Напомним, что в прошлом году наша сборная стала обладательницей одного из главных призов данного фестиваля – «Кивин в Темном». В этом году команда настроена еще более решительно и намерена побороться за новые награды.

Азербайджанский Клуб веселых и находчивых благодарит министра молодежи и спорта Азада Рагимова и председателя Азербайджанской молодежной организации России (АМОР) Лейлу Алиеву за всестороннюю поддержку.

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Ф.В, Г.Р.