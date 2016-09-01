Участница международного песенного конкурса «Евровидение 2009» Айсель Адыгезалзаде (Теймурзаде) вновь стала активным пользователем социальных сетей.
Звезда конкурса «Евровидение 2009» Айсель Адыгезалзаде, создав семью с Мурадом Адыгезалзаде - директором Азербайджанской государственной филармонии, пианистом, народным артистом - и став мамой троих детей, временно исчезла из социальных сетей, в которые вернулась сравнительно недавно.
И если в Instagram (@ayseladigezalzade) А.Адыгезалзаде изначально делилась исключительно архивными снимками, то вчера впервые выставила кадр с супругом, который сопроводила смайликом в виде сердца – семейная фотография вызвала положительный резонанс в сети и собрала множество like’ов и комментариев.
Помимо Instagram, активна и страница А.Адыгезалзаде в социальной сети Facebook.
Ф.В, Г.Р.
Фото: Instagram by @ayseladigezalzade