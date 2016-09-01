Участница международного песенного конкурса «Евровидение 2009» Айсель Адыгезалзаде (Теймурзаде) вновь стала активным пользователем социальных сетей.

Звезда конкурса «Евровидение 2009» Айсель Адыгезалзаде, создав семью с Мурадом Адыгезалзаде - директором Азербайджанской государственной филармонии, пианистом, народным артистом - и став мамой троих детей, временно исчезла из социальных сетей, в которые вернулась сравнительно недавно.

И если в Instagram (@ayseladigezalzade) А.Адыгезалзаде изначально делилась исключительно архивными снимками, то вчера впервые выставила кадр с супругом, который сопроводила смайликом в виде сердца – семейная фотография вызвала положительный резонанс в сети и собрала множество like’ов и комментариев.

Помимо Instagram, активна и страница А.Адыгезалзаде в социальной сети Facebook.

A post shared by Aysel (@ayseladigezalzade) on May 14, 2017 at 10:43am PDT

A post shared by Aysel (@ayseladigezalzade) on Apr 25, 2017 at 11:06am PDT

A post shared by Aysel (@ayseladigezalzade) on Apr 15, 2017 at 12:17pm PDT

A post shared by Aysel (@ayseladigezalzade) on Sep 1, 2016 at 7:40am PDT

A post shared by Aysel (@ayseladigezalzade) on Apr 26, 2017 at 9:52am PDT

Ф.В, Г.Р.

Фото: Instagram by @ayseladigezalzade