Турецкий бизнесмен Мерт Синан сделал предложение руки и сердца азербайджанскому дизайнеру Гюнель Бейбутовой.

Предложение было сделано в формате сюрприза в одном из столичных кинотеатров во время сеанса, когда М.Синан с букетом огромных алых роз зашел в кинозал и предложил Г.Бейбутовой стать его супругой, на что получил положительный ответ.

Затем пара отметила данное событие в узком дружеском и семейном кругу.

Дата и место свадебной церемонии Гюнель Бейбутовой и Мерта Синана станут известны в самое ближайшее время.

Ф.В., И.А.