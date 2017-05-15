Капризы звезд, которые посетят Баку: невероятные райдеры Мэрайи Кэри, Николь Шерзингер, Таркана и Black Eyed Peas – ФОТО

Участниками развлекательной программы в рамках Гран-при Азербайджана «Формула-1» с 23 по 25 июня станут всемирно известные артисты, с райдеры которых поражают своей дотошностью.

Какие именно капризы придется удовлетворить организаторам бакинских концертов звезд, остается только догадываться, но одно ясно наверняка – организовать концерт звезд такого масштаба, дело не легкое.

А пока, предлагаем вашему вниманию капризы исполнителей, которые приходилось удовлетворять организаторам концертов по всему миру.

Мэрайя Кэри

Мэрайю Кэри, чей сольный концерт состоится на Приморском бульваре в Баку, называют одной из самых капризных и привередливых звезд мирового шоу-бизнеса, и на это у организаторов мероприятий по всему миру есть множество веских причин.

И если шампанское стоимостью 1,5 тысячи долларов за бутылку - это вполне адекватное требование для певицы ее звездного статуса, то следующее желание М.Кэри многих шокирует. Певица требует к своему приезду в тот или иной город установки нового унитаза, биде и раковины в гостиничном номере и гримерке; причем сантехника должна быть с золотыми кранами и ручками.

Также в райдер М.Кэри входит наличие в номере новых мягких игрушек, 200 полотенец, ваз со свежими цветами и множества розовых лепестков, рассыпанных по полу и кровати. Еще певица любит принимать ванну с минеральной водой - при этом для своей собачки она требует отдельную комнату и ванну, также наполненную минеральной водой.

К самым интересным и неожиданным требованиям звезды относится присутствие за кулисами специального человека, которому она отдает жевательную резинку перед выходом на сцену.

Недавно, составляя райдер для лондонского торгового центра, М.Кэри превзошла саму себя, потребовав от организаторов 20 белоснежных котят (ей нравится быть окруженной животными), 100 белых голубей (они должны быть красиво выпущены в воздух по ее прибытии) и розовое конфетти в форме бабочек. Также в список требований вошли розовый ковер на подиуме (любимый цвет исполнительницы), белоснежный Rolls Royce и 80 охранников, так как Мэрайя боится за свою безопасность.

«Люди думают, что я очень требовательный человек. Странно, почему у них сложилось обо мне такое мнение?» - отмечает М.Кэри в интервью журналу американскому журналу Hello!

Николь Шерзингер

Райдер экзотической красавицы Николь Шерзингер, чье выступление состоится в столице Азербайджана 24 июня, намного проще ее звездной коллеги М.Кэри и не отличается какими-либо особенными требованиями и капризами.

В райдер Николь Шерзингер входит каша из мультизлаков и продукты, обогащенные протеинами. Также в списке значится 20 полотенец в гримерку - при этом обязательно черного цвета.

Для СМИ певица практически всегда недосягаема – утомленная папарацци Н.Шерзингер включает в райдер строку, исключающую общение с представителями СМИ.

Black Eyed Peas

Вслед за Н.Шерзингер в тот же день на сцене Приморского бульвара в Баку появится группа Black Eyed Peas, технический райдер которой расписан на множество страниц по причине того, что коллектив не возит в туры какую-либо технику, требуя качественный звук, сценическое оформление и свет от организаторов.

В число обязательных требований коллектива входит дорогая водка, сэндвичи с сыром и шпинатом, а также свининой, вода, соки, коктейли, которые должны быть все время за кулисами в период их выступления.

Таркан

И если каждый из участников развлекательной программы Гран-при Азербайджана «Формула-1» думает в большей степени о себе, то турецкая суперзвезда Таркан, чей концерт пройдет 23 июня, думает в первую и главную очередь о своем коллективе.

Для турецкого артиста важно, чтобы его коллектив, гастролирующий с ним по миру, чувствовал себя комфортно, оставаясь с ним в одном отеле и создавая каждому участнику его многочисленной команды лучшие условия.

В целом же Таркан неприхотлив – за кулисами ему нужно виски, фисташки и большое количество чистых полотенец. Относящийся с большой ответственностью к проведению концертов, Таркан требует тишины во время подготовки и репетиций, а также отсутствия на площадке посторонних людей.

Одним из капризов турецкого певца является разве что травяной чай из Болгарии, который исполнитель обязательно должен выпить перед выходом на сцену.

Феликс Вишневецкий