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Шоу-Бизнес

Натаван Хабиби запела в жанре фанк – ВИДЕО 15.05.2017 16:47

Популярная азербайджанская певица Натаван Хабиби презентовала новую песню «Qayıt geri», исполненную ею в музыкальном жанре фанк.

«Петь в жанре фанк для меня в новинку, именно поэтому я решила презентовать трек с необычным роликом, в котором в виде смайликов изображены все эмоции, о которых поется в песне. Идея подобного видео принадлежит работающей в моей команде Айсу.

Песня «Qayıt geri» о парах, которые рассорились по незначительным причинам, но из-за гордости не хотят мириться. Но из-за гордости не следует отказываться от любви, ведь любить и быть любимой это прекрасно», - отмечает в интервью 1news.az певица Натаван Хабиби.

Авторы музыки и слов песни «Qayıt geri» Орхан Гарабасма и Анар RG, аранжировали трек Надир Nəğd Pul, Рамин Велибеков и Халис Xanbeats. Мастеринг и запись новой песни Натаван Хабиби, у которой есть все шансы стать одним из главных хитов лета, осуществили Исмаил Асадов и Рамин Велибеков.

Фанк (англ. funk) — одно из основополагающих течений афроамериканской музыки. Термин обозначает музыкальное направление, наряду с соулом составляющее ритм-энд-блюз. Формирование фанка началось в 60-х годах в противовес растущей коммерциализации ритм-энд-блюза.

Феликс Вишневецкий, Г.Р. 

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