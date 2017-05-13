USD1.7025
EUR1.8609
RUB0.0300
Brent51.60
WTI48.57
Золото2 096.20
S&P 500 Index2 390.90
Nikkei 22519 858.86
Шоу-Бизнес

Эльдару Гасымову возвращена Instagram-страница, взломанная армянскими хакерами - ФОТО 15.05.2017 15:47

Восстановлен Instagram-аккаунт победителя международного песенного конкурса «Евровидение 2011», взломанный армянскими хакерами.

«Мой Instagram, взломанный месяц назад, наконец-то, окончательно вернулся ко мне. После взлома страница первоначально вернулась ко мне в конце апреля с измененным паролем, который взломщики вновь пытались взломать, но безрезультатно, так как защита была двойной. Они пошли другим путем, отправляя бесконечные жалобы, после чего страница вновь была закрыта со стороны Instagram.

Моя команда обратилась официально в социальную сеть Instagram с просьбой о восстановлении аккаунта и после того, как в соцсеть нами были отправлены все документы, подтверждающие личность, страница была полностью возвращена мне. Приглашаю всех поклонников на свою страницу @thisisrealeldar и еще раз приношу всем свои извинения за то, что мои подписчики в Instagram видели эти гадкие публикации, выставляемые хакерами», - отмечает в интервью 1news.az Эльдар Гасымов.

В своем интервью Э.Гасымов отметил, что за месяц отвык от Instagram, но очень рад возвращению в эту социальную сеть, первыми публикациями в которой стали снимки с международного песенного конкурса «Евровидение 2017», который певец посетил в качестве почетного гостя.

 

A post shared by Eldar Gasimov (@thisisrealeldar) on

 

A post shared by Eldar Gasimov (@thisisrealeldar) on

 

A post shared by Eldar Gasimov (@thisisrealeldar) on

Находясь в Киеве, победитель «Евровидения 2011» выступил с концертом на открытой площадке, который прошел под дождем: «Благодарен каждому зрителю, который не покинул концерт и был со мной до самой последней песни».

 

A post shared by Eldar Gasimov (@thisisrealeldar) on

Читайте по теме:

Instagram Эльдара Гасымова взломан армянскими хакерами – ФОТО

Ф.В, Г.Р. 

695количество просмотров
Эльдару Гасымову возвращена Instagram-страница, взломанная армянскими хакерами - ФОТО
Актриса Несрин Джавадзаде станцевала откровенный танец на шесте для стриптиза – ВИДЕО
«Сборная Баку» выступила в четвертьфинале Высшей Лиги КВН на Первом российском канале - ФОТО – ВИДЕО

В эфире Первого канала России состоялся эфир первой игры четвертьфинала Высшей Лиги с участием команды «Сборная Баку»
Оглашены детальные результаты голосования жюри и телезрителей на «Евровидении 2017» - ФОТО – ВИДЕО
Айсель Адыгезалзаде вернулась в соцсети, где впервые разместила снимок с супругом – ФОТО
Голозадому пранкеру с «Евровидения 2017» грозит пять лет тюрьмы – ФОТО – ВИДЕО

Глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил, что пранкер Виталий Седюк, оголившийся на «Евровидении», задержан на 72 часа
Стало известно имя зрителя, оголившего ягодицы в прямом эфире «Евровидения 2017» - ФОТО
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Айсель Адыгезалзаде вернулась в соцсети, где впервые разместила снимок с супругом – ФОТОПризер Олимпиады в составе Азербайджана хочет вернуться в УкраинуИмя отца жительницы Еревана испугало всю Армению: Его зовут Азербайджан - ФОТОЭмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов» - ФОТО – ВИДЕОАзербайджанский футболист принес пенальти в свои ворота, разминаясь вне поля – ВИДЕОКрокодилы съели священника, демонстрировавшего, как Иисус ходил по водеИсламиада: Азербайджанские спортсмены выиграли 11 золотых медалей во второй день соревнованийШкольница из Азербайджана читает по 100 тысяч слов в минуту - ВИДЕОУэйн Руни проиграл в казино свыше полумиллиона евроХэмилтон выигрывает Гран-при Барселоны. Боттас, Райкконен и Ферстаппен не завершили гонку – ОБНОВЛЕНО

НОВОЕ НА САЙТЕ

15 мая16:37 «Дело ВАК»: к чему может привести ликвидация крупнейшей организации азербайджанской общины в России16:28 Путин назвал правильным отказ от участия России в Евровидении16:10 В Ереване призвали сотрудничать с ИГИЛ в борьбе против Азербайджана15:58 В Баку скончался генерал-лейтенант юстиции – ФОТО15:47 Эльдару Гасымову возвращена Instagram-страница, взломанная армянскими хакерами - ФОТО15:36 Исламиада: Руслан Лунев выиграл третье золото15:35 Банк Республика предлагает выгодный микрокредит15:19 СМИ сообщили о нескольких пострадавших от взрыва на заводе в Баварии15:15 Соперник сборной Азербайджана по футболу назвал состав – СПИСОК14:51 Отец маленького Мухаммеда: «Я хочу исполнить мечту сына – отправить его в его «Синюю школу». Только пусть живет!..»14:44 Азербайджанский футболист принес пенальти в свои ворота, разминаясь вне поля – ВИДЕО14:39 В Азербайджане пройдут дожди и грозы14:33 Британская газета Independent советует туристам, чем заняться в Баку – ФОТО14:27 16 мая в Баку и на Абшероне временами дождь, до +2114:24 В Азербайджане задержан редактор газеты, угрозами вымогавший деньги