Эльдару Гасымову возвращена Instagram-страница, взломанная армянскими хакерами - ФОТО

Восстановлен Instagram-аккаунт победителя международного песенного конкурса «Евровидение 2011», взломанный армянскими хакерами.

«Мой Instagram, взломанный месяц назад, наконец-то, окончательно вернулся ко мне. После взлома страница первоначально вернулась ко мне в конце апреля с измененным паролем, который взломщики вновь пытались взломать, но безрезультатно, так как защита была двойной. Они пошли другим путем, отправляя бесконечные жалобы, после чего страница вновь была закрыта со стороны Instagram.

Моя команда обратилась официально в социальную сеть Instagram с просьбой о восстановлении аккаунта и после того, как в соцсеть нами были отправлены все документы, подтверждающие личность, страница была полностью возвращена мне. Приглашаю всех поклонников на свою страницу @thisisrealeldar и еще раз приношу всем свои извинения за то, что мои подписчики в Instagram видели эти гадкие публикации, выставляемые хакерами», - отмечает в интервью 1news.az Эльдар Гасымов.

В своем интервью Э.Гасымов отметил, что за месяц отвык от Instagram, но очень рад возвращению в эту социальную сеть, первыми публикациями в которой стали снимки с международного песенного конкурса «Евровидение 2017», который певец посетил в качестве почетного гостя.

A post shared by Eldar Gasimov (@thisisrealeldar) on May 14, 2017 at 1:06am PDT

A post shared by Eldar Gasimov (@thisisrealeldar) on May 14, 2017 at 8:48am PDT

A post shared by Eldar Gasimov (@thisisrealeldar) on May 13, 2017 at 12:57pm PDT

Находясь в Киеве, победитель «Евровидения 2011» выступил с концертом на открытой площадке, который прошел под дождем: «Благодарен каждому зрителю, который не покинул концерт и был со мной до самой последней песни».

A post shared by Eldar Gasimov (@thisisrealeldar) on May 15, 2017 at 2:30am PDT

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Ф.В, Г.Р.