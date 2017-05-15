Актриса Несрин Джавадзаде станцевала откровенный танец на шесте для стриптиза – ВИДЕО

Звезда турецкого арт-хауса, азербайджанка Несрин Джавадзаде вновь в центре внимания ведущих турецких СМИ.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Sozcu.com.tr, Н.Джавадзаде задействована в одной из главных ролей в театральной постановке «Ucuz Heyecanlar», премьера которой пройдет в Стамбуле 18 мая.

В преддверии премьеры для привлечения большего внимания к спектаклю в Сети был запущен проморолик с участием Н.Джавадзаде, в котором актриса танцует откровенный танец на шесте для стриптиза, вызвавший резонанс в социальных сетях и восторг поклонников актрисы.

Ф.В., Э.Т.