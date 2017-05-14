В Украине завершилось выступление участников международного песенного конкурса «Евровидение 2017» и стартовало голосование стран-участниц.

Как и за кого голосовал Азербайджан на конкурсе «Евровидение 2017» можно увидеть ниже – отметим, что баллы от Азербайджана в прямом эфире «Евровидения» зачитывал телеведущий Турал Асадов.

Беларусь – 12 баллов

Молдова – 10 баллов

Португалия – 8 баллов

Украина – 7 баллов

Польша – 6 баллов

Греция – 5 баллов

Израиль – 4 балла

Румыния – 3 балла

Болгария – 2 балла

Хорватия – 1балл

Ф.В.