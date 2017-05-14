В Украине завершилось выступление участников международного песенного конкурса «Евровидение 2017» и стартовало голосование стран-участниц.
Как и за кого голосовал Азербайджан на конкурсе «Евровидение 2017» можно увидеть ниже – отметим, что баллы от Азербайджана в прямом эфире «Евровидения» зачитывал телеведущий Турал Асадов.
Беларусь – 12 баллов
Молдова – 10 баллов
Португалия – 8 баллов
Украина – 7 баллов
Польша – 6 баллов
Греция – 5 баллов
Израиль – 4 балла
Румыния – 3 балла
Болгария – 2 балла
Хорватия – 1балл
Ф.В.