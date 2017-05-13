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Шоу-Бизнес

Сегодня Dihaj выступит в финале конкурса «Евровидение 2017» - ВИДЕО 13.05.2017 11:23

13 мая в Киеве пройдет финал международного песенного конкурса «Евровидение 2017», на котором Азербайджан представляет певица Dihaj с песней «Skeletons» (музыка Исы Меликова, слова Сандры Бьорман).

В финале Dihaj выступит в первой его части под конкурсным номером 12 – отметим, что евровидийная постановка азербайджанской певицы, режиссер-постановщик которой заслуженная артистка Азербайджана, хореограф Наиля Мамедзаде, является самым обсуждаемым номером на «Евровидении 2017».

За финалом «Евровидения 2017», стартующим в 22:55, можно наблюдать на канале ITV.

26 стран-участниц «Евровидения 2017» выступят в конкурсном финале в следующем порядке:

1. Израиль

2. Польша

3. Беларусь

4. Австрия

5. Армения

6. Нидерланды

7. Молдова

8. Венгрия

9. Италия

10. Дания

11. Португалия

12. Азербайджан

13. Хорватия

14. Австралия

15. Греция

16. Испания

17. Норвегия

18. Великобритания

19. Кипр

20. Румыния

21. Германия

22. Украина

23. Бельгия

24. Швеция

25. Болгария

26. Франция.

Ф.В., И.А.

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