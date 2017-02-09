Австрийский поп-исполнитель Томас Нойвирт, более известный как Кончита Вурст, заявил, что начал избавляться от женского образа в пользу более «мужественного».
Изменения в основном касаются его гардероба, сообщает The Sun.
По словам Нойвирта, главная цель — победа на международном песенном конкурсе «Евровидение» — достигнута. Теперь ему хочется стать «новым человеком», а не «бородатой леди».
Напомним, Том Нойвирт в образе Кончиты Вурст стал победителем «Евровидения» в 2014 году в Копенгагене.
По легенде, созданной артистом, бородатая женщина родилась в колумбийском городе Боготе, но детство провела в Германии.
Life.ru