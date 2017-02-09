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Шоу-Бизнес

Кончита Вурст отказалась от женского образа – ФОТО 13.05.2017 10:35

Австрийский поп-исполнитель Томас Нойвирт, более известный как Кончита Вурст, заявил, что начал избавляться от женского образа в пользу более «мужественного».

Изменения в основном касаются его гардероба, сообщает The Sun.

По словам Нойвирта, главная цель — победа на международном песенном конкурсе «Евровидение» — достигнута. Теперь ему хочется стать «новым человеком», а не «бородатой леди».

Напомним, Том Нойвирт в образе Кончиты Вурст стал победителем «Евровидения» в 2014 году в Копенгагене.

По легенде, созданной артистом, бородатая женщина родилась в колумбийском городе Боготе, но детство провела в Германии.

Life.ru

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