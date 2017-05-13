Как сообщает 1news.az со ссылкой на Ntv.com.tr, известному турецкому актеру Кыванчу Татлытугу была проведена операция в одной из стамбульских клиник.

В прошлом году актер, играя в баскетбол колено – у звезды турецких сериалов произошел разрыв крестообразной связки, после чего ему сразу же была проведена операция. Однако, К.Татлытуг вновь оказался на операционном столе в связи с тем, что периодически его мучили боли.

Операция прошла успешно - комментируя ее по выходу из клиники, К.Татлытуг заявил представителям турецких СМИ: «Операция была не запланированной, а вынужденной. Все хорошо и я возвращаюсь к съемкам».

Ф.В.