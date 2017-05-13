USD1.7025
EUR1.8509
RUB0.0298
Brent50.81
WTI47.89
Золото2 082.41
S&P 500 Index2 394.44
Nikkei 22519 885.21
Шоу-Бизнес

Прооперирован актер Кыванч Татлытуг - ФОТО 13.05.2017 19:07

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Ntv.com.tr, известному турецкому актеру Кыванчу Татлытугу была проведена операция в одной из стамбульских клиник.

В прошлом году актер, играя в баскетбол колено – у звезды турецких сериалов произошел разрыв крестообразной связки, после чего ему сразу же была проведена операция. Однако, К.Татлытуг вновь оказался на операционном столе в связи с тем, что периодически его мучили боли.

Операция прошла успешно  - комментируя ее по выходу из клиники, К.Татлытуг заявил представителям турецких СМИ: «Операция была не запланированной, а вынужденной. Все хорошо и я возвращаюсь к съемкам».

Ф.В.

126количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
В Индонезии на берег вынесло тушу гигантского существа - ФОТО - ВИДЕОВ Баку состоялась церемония открытия IV Игр Исламской Солидарности - ФОТОВ Турции перевернулся автобус с туристами, 20 погибших - ФОТО - ВИДЕОКончита Вурст отказалась от женского образа – ФОТОСегодня Dihaj выступит в финале конкурса «Евровидение 2017» - ВИДЕОКонкурсный номер Dihaj самый обсуждаемый на «Евровидении-2017» - ФОТО – ВИДЕО«Исламиада»: азербайджанская каратистка Илаха Гасымова вышла в финал - ОБНОВЛЯЕТСЯЦеремония открытия IV Игр исламской солидарности – ФОТОРЕПОРТАЖCharlie Hebdo опубликовал карикатуры на Кадырова и чеченских геев - ФОТОДвижение транспорта в направлении Зых полностью ограничено

НОВОЕ НА САЙТЕ

13 мая19:17 Церемония открытия IV Игр Исламской Солидарности в Баку - ВИДЕО19:07 Прооперирован актер Кыванч Татлытуг - ФОТО18:57 «Исламиада»: азербайджанская штангистка приносит нам первую медаль в тяжелой атлетике18:39 Charlie Hebdo опубликовал карикатуры на Кадырова и чеченских геев - ФОТО18:30 «Исламиада»: Азербайджан завоевал первую золотую медаль в дзюдо - ОБНОВЛЯЕТСЯ17:50 «Исламиада»: Азербайджан завоевал первую серебряную медаль17:20 Хэмилтон побеждает в квалификации Гран-при Барселоны, Феттель второй - ФОТО17:05 Распространение вируса-вымогателя случайно приостановили16:45 В воскресенье в Баку и на Абшероне облачно, до +2515:46 Отец Поля Погба скончался после продолжительной болезни - ФОТО15:24 В Турции перевернулся автобус с туристами, 20 погибших - ФОТО - ВИДЕО15:21 МБА обратился в суд Нью-Йорка в связи с реструктуризацией своего внешнего долга15:00 Компьютеры по всему миру подверглись атаке вируса-вымогателя14:45 «Исламиада»: Азербайджан завоевал первую золотую медаль14:42 Мишель Обама назвала «дрянью» школьное питание при Трампе