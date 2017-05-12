Король российской эстрады Филипп Киркоров рассказал в соцсети о первом выступлении примадонны Аллы Пугачевой, разместив в сети архивный фотоснимок певицы, сделанный 50 лет назад.

Делясь снимком, вызвавшим невероятный резонанс в соцсетях и российских СМИ, бывший муж А.Пугачевой отметил, что фотография, на которой будущей примадонне 18 лет, сделана во время ее первого выступления на советском телевидении в мае 1967 года, в ходе которого певица исполнила песню «Иду из кино».

Ф.В, Г.Р.

Фото: Instagram by @fkirkorov