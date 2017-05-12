Российский журналист, музыкальный критик, публицист, телеведущий, обозреватель газеты «Московский комсомолец» Артур Гаспарян положительно высказалься о представительнице Азербайджана на «Евровидении 2017» певице Dihaj.

В своей статье в «Московском комсомольце», посвященной конкурсу «Евровидение 2017», А.Гаспарян отмечает следующее: «Азербайджан, как всегда, выставил на конкурс сильный песенный и артистический ресурс. Диана Гаджиева под сценическим именем Dihaj и припанкованной песней «Skeletons» привнесла на конкурс, пожалуй, самый актуальный музыкальный тренд практически английского разлива».

Напомним, что авторами песни «Skeletons» являются композитор Иса Меликов и автор слов Сандра Бьорман - режиссером-постановщиком конкурсного номера Dihaj является заслуженная артистка Азербайджана, хореограф Наиля Мамедзаде.

13 мая в финале «Евровидения 2017» Dihaj выступит под 12-м порядковым номером.

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Ф.В, Г.Р.