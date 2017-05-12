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Шоу-Бизнес

Назван порядковый номер выступления Dihaj в финале «Евровидения 2017» - ВИДЕО 12.05.2017 09:50

Стала известна очередность выступления финалистов международного песенного конкурса «Евровидение 2017».

В конкурсном финале, который состоится 13 мая, представительница Азербайджана певица Dihaj с песней «Skeletons» (музыка Исы Меликова, слова Сандры Бьорман) выступит под порядковым номером 12.

Режиссером-постановщиком конкурсного номера Dihaj является заслуженная артистка Азербайджана, хореограф Наиля Мамедзаде - отметим, что именно ею были поставлены интервальные акты «Евровидения - 2012» и церемония закрытия Европейских игр в 2015 году.

26 стран-участниц «Евровидения 2017» выступят в финале в следующем порядке:

1. Израиль

2. Польша

3. Беларусь

4. Австрия

5. Армения

6. Нидерланды

7. Молдова

8. Венгрия

9. Италия

10. Дания

11. Португалия

12. Азербайджан

13. Хорватия

14. Австралия

15. Греция

16. Испания

17. Норвегия

18. Великобритания

19. Кипр

20. Румыния

21. Германия

22. Украина

23. Бельгия

24. Швеция

25. Болгария

26. Франция

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Ф.В, Г.Р. 

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