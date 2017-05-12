13 мая представительница Азербайджана на песенном конкурсе «Евровидение-2017» музыкант и певица Dihaj с песней «Sceletons» (музыка Исы Меликова, слова Сандры Бьорман) выступит в финале.

Автором театральной сценической постановки, которая по сообщению пресс-службы певицы стала самой обсуждаемой на конкурсе, является известный азербайджанский хореограф и режиссер-постановщик, заслуженная артистка Наиля Мамедзаде. Именно ею были поставлены интервальные акты «Евровидения-2012» и церемония закрытия Европейских игр в 2015 году.

Несмотря на простоту идеи постановки, осуществить ее на евровидийной сцене оказалось не так-то легко. С целью достижения совершенства делегации потребовалось поработать с тремя вариантами декорации. Первый вариант, подготовленный из стальных рамок, оказался слишком тяжелым – вес стены составил 137 кг. Второй вариант, изготовленный из дерева, не подошел сцене из-за грубости. А последний вариант был подготовлен из специальных металлических сплавов, что позволило максимально облегчить конструкцию.

Использованная для номера и вызвавшая бурное обсуждение маска коня была изготовлена на заказ в Европе.

Автор сценических костюмов Dihaj и ее бэк-вокалистов – греческий дизайнер и стилист Dimitrios C Masouras. Сценический образ Дианы создают украинский визажист Марта Скальская и бакинский стилист по волосам Антон Заболотный.

Ф.В., И.А.