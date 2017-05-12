Один в один: актриса Кенуль Нагиева в образах легендарных кинодив – ФОТО – ВИДЕО

Представляем читателям 1news.az фото и видеокадры из проекта под названием «Reborn» (Возрождение), главной героиней которого стала проживающая и работающая в Турции известная азербайджанская актриса Кенуль Нагиева.

«Я хотела «оживить» образы своих кумиров, не копируя их, а возрождая. Мне удалось прочувствовать их образы, так как я знаю очень многое об их жизни и творчестве. Это женщины, оставившие след, и я надеюсь, что, как они, и мне удастся оставить свой след в кинематографе», - рассказывает К.Нагиева о проекте «Reborn» в интервью турецкому сайту Takvim.com.tr.

Проект «Reborn» снят фотографом Эге Ишлеком при участии стилистов Герчек Инан и Джейды Кочлар, визажиста Озге Озель и парикмахера Унсала Данышмана.

В ходе съемки К.Нагиева преобразилась в легендарных кинодив - Аву Гарднер, Грету Гарбо, Софи Лорен, Одри Хепбёрн и звезду мировой оперы Марию Каллас.

Ф.В, Г.Р.