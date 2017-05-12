USD1.7025
EUR1.8509
RUB0.0298
Brent50.81
WTI47.89
Золото2 082.41
S&P 500 Index2 394.44
Nikkei 22519 885.21
Шоу-Бизнес

Один в один: актриса Кенуль Нагиева в образах легендарных кинодив – ФОТО – ВИДЕО 12.05.2017 16:50

Представляем читателям 1news.az фото и видеокадры из проекта под названием «Reborn» (Возрождение), главной героиней которого стала проживающая и работающая в Турции известная азербайджанская актриса Кенуль Нагиева.

«Я хотела «оживить» образы своих кумиров, не копируя их, а возрождая. Мне удалось прочувствовать их образы, так как я знаю очень многое об их жизни и творчестве. Это женщины, оставившие след, и я надеюсь, что, как они, и мне удастся оставить свой след в кинематографе», - рассказывает К.Нагиева о проекте «Reborn» в интервью турецкому сайту Takvim.com.tr.

Проект «Reborn» снят фотографом Эге Ишлеком при участии стилистов Герчек Инан и Джейды Кочлар, визажиста Озге Озель и парикмахера Унсала Данышмана.

В ходе съемки К.Нагиева преобразилась в легендарных кинодив - Аву Гарднер, Грету Гарбо, Софи Лорен, Одри Хепбёрн и звезду мировой оперы Марию Каллас.

Ф.В, Г.Р. 

1323количество просмотров
Один в один: актриса Кенуль Нагиева в образах легендарных кинодив – ФОТО – ВИДЕО
ABD Малик и Ройа перепели хит «Gəlmədin», на который снимают нестандартный клип - ФОТО
Народная артистка Азербайджана впервые выходит замуж в 49 лет – ФОТО – ВИДЕО

В самое ближайшее время состоится свадьба народной артистки Азербайджана, солистки Азербайджанского государственного академического театра оперы
Филипп Киркоров показал в Instagram 18-летнюю Аллу Пугачеву – ФОТО
Артур Гаспарян: «Азербайджан, как всегда, выставил на «Евровидение» сильный песенный и артистический ресурс» - ВИДЕО
Беременной конкурсантке «Евровидения-2017» сделали предложение в прямом эфире: как это было? – ФОТО – ВИДЕО

Македонской участнице международного песенного конкурса «Евровидения 2017» Яне Бурческа любимый мужчина
Назван порядковый номер выступления Dihaj в финале «Евровидения 2017» - ВИДЕО
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Полиция Баку разыскивает родителей найденного на улице ребенка – ФОТО – ОБНОВЛЕНОРоссийский ведущий Киселев разбил в Крыму лицо - ФОТОСитуация на НГДУ «28 Мая» находится под контролем - ФОТО - ОБНОВЛЕНОНародная артистка Азербайджана впервые выходит замуж в 49 лет – ФОТО – ВИДЕОНазван порядковый номер выступления Dihaj в финале «Евровидения 2017» - ВИДЕОАртур Гаспарян: «Азербайджан, как всегда, выставил на «Евровидение» сильный песенный и артистический ресурс» - ВИДЕОПервые «Быстрые свидания» в Баку: как это было?О закрытии дорог, изменении путей следования и графика работы автобусов в связи с Исламиадой - СПИСОК – ФОТОСМИ: Суд в Британии обязал миллиардера-азербайджанца выплатить бывшей жене $588 млнИспанские СМИ раскрыли причину разрыва отношений Карима Бензема и Рианны

НОВОЕ НА САЙТЕ

12 мая17:39 Полиция Баку разыскивает родителей найденного на улице ребенка – ФОТО – ОБНОВЛЕНО17:36 Банки РФ выдавали миллионные кредиты под залог бочек с водой17:15 Финал Лиги Европы «Аякс» — «Манчестер Юнайтед» будет судить Скомина17:02 УЕФА планирует ввести новую систему послематчевых пенальти17:01 Госкомитет Азербайджана: Прекращение деятельности ВАК противоречит интересам России и Азербайджана16:58 Праздник для фанатов Формулы 1. Что происходило на Гран-при Барселоны в четверг – ВИДЕО16:55 Соблазнительная красотка Диана Ка в откровенной фотосессии в нижнем белье от Фидан Осман - ФОТО16:53 В апреле Погранслужба пресекла попытку ввезти в Азербайджан армянский алкоголь и продукты16:50 Один в один: актриса Кенуль Нагиева в образах легендарных кинодив – ФОТО – ВИДЕО16:36 В Австралии сенатор покормила дочь грудью во время голосования в парламенте - ФОТО16:33 Назначен посол мира «Платформы Мира между Арменией и Азербайджаном» от Российской Федерации16:31 Армянский генерал: Быть в ОДКБ - правильный шаг, и мы должны пользоваться всеми возможностями16:27 В Азербайджане произошло землетрясение16:25 Уточняются списки пропавших без вести во время карабахского конфликта16:22 Турчинов обвинил Россию в подготовке наступления на Польшу и Литву